Дело возбудили на владельца бара «Капибар» в Петербурге из-за жалобы посетителя

Специалисты провели проверку и нашли нарушения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дело возбудили в отношении владельца бара «Капибар» в Петербурге. Причиной стала жалоба одного из посетителей. По словам горожанина, во время сеансов «Капитерапии» посетители трогали капибар: чесали, гладили и кормили их. Такие действия нарушают правила содержания и демонстрации животных в развлекательных целях.

- Согласно установленным нормам, нельзя допускать прямой контакт посетителей с определенными видами животных. Капибары входят в их число, - пояснили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Специалисты провели проверку и нашли нарушения.

На основании выявленных нарушений Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении против владельца бара.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что продавца в Петербурге оштрафовали за содержание красноухих черепах в тесном аквариуме.