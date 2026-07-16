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НовостиОбщество16 июля 2026 8:55

В Петербурге задержали 75-летнюю бабушку при попытке забрать 8 млн рублей у пенсионера

Женщина оказалась курьером мошенников
Маргарита СУРИНА
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали 75-летнюю бабушку, которая должна была забрать 8 млн рублей у пенсионера. Инцидент произошел в Василеостровском районе. 75-летний мужчина обратился в полицию и рассказал о том, что ему звонят мошенники, представившись сотрудниками силовых структур. Они убедили пенсионера передать крупную сумму денег неизвестной женщине - курьеру. Тогда полицейские решили действовать.

- Правоохранители задержали 75-летнюю петербурженку у дома по Галерному проезду в момент получения денег. Пострадавший не понёс материального ущерба, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. Пенсионерку допросили.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что силовики накрыли незаконный рыбный бизнес, созданной семейной парой в Ленобласти. Также пара незаконно приютила двух иностранцев.