В Петербурге задержали 75-летнюю бабушку при попытке забрать 8 млн рублей у пенсионера

Возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали 75-летнюю бабушку, которая должна была забрать 8 млн рублей у пенсионера. Инцидент произошел в Василеостровском районе. 75-летний мужчина обратился в полицию и рассказал о том, что ему звонят мошенники, представившись сотрудниками силовых структур. Они убедили пенсионера передать крупную сумму денег неизвестной женщине - курьеру. Тогда полицейские решили действовать.

- Правоохранители задержали 75-летнюю петербурженку у дома по Галерному проезду в момент получения денег. Пострадавший не понёс материального ущерба, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. Пенсионерку допросили.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что силовики накрыли незаконный рыбный бизнес, созданной семейной парой в Ленобласти. Также пара незаконно приютила двух иностранцев.