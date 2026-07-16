В результате конфликта обошлось без пострадавших. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина выстрелил в знакомого во время ссоры у рынка на Массальского в Красном Селе. Потасовка произошла из-за задетого автомобиля утром 16 июля. Один из мужчин задел коробками машину другого. Ссора быстро переросла в стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В результате инцидента никто не пострадал. Однако одного из участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители проводят проверку и готовятся принять процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали 75-летнюю бабушку при попытке забрать 8 млн рублей у пенсионера. Женщина оказалась курьером мошенников, впрочем, мужчина тоже оказался не промах.