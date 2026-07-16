Садовод Самойлова: В дожди убирать лук не рекомендуется

Собирать урожай лука нужно после дождей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Опытный огородник с 30-летним стажем Светлана Самойлова рассказала URA.RU, как правильно определить момент уборки лука, чтобы урожай не сгнил. В первую очередь нужно обратить внимание на состояние корневой шейки плода. Если она стала мягкой, истончилась и подсохла – пора выкапывать. Если шейка плотная и упругая, лук еще наливается, даже если перо полегло после дождя.

– В дожди убирать не рекомендуется: овощи излишне напитываются влагой и потом плохо хранятся. После осадков ждем пару солнечных дней, – советует Светлана Самойлова.

За две недели до уборки нужно полностью прекратить полив. Выкапывают вилами, аккуратно поддевая луковицы, не дергая руками – так легко повредить донце. Затем раскладывают прямо на грядке на два-три солнечных дня, переворачивая для равномерной просушки. Если солнца нет – сушат в проветриваемом месте на клеенке, накрывая в ливень.

Хранят лук в косах, сетках или ящиках. Раз в месяц проверяют и удаляют подгнившие луковицы, чтобы инфекция не перекинулась на остальные.