Семья с двумя детьми пострадала в ДТП на трассе под Петербургом

На помощь выезжали сотрудники «Леноблпожспаса». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двое взрослых и двое детей попали в больницу после аварии на Санкт-Петербургском южном полукольце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

ДТП произошло на 18-м километре трассы А-120. По предварительной информации, водитель Škoda не справился с управлением, отчего иномарка вылетела в кювет. Вся семья, которая ехала в машине, получила различные травмы.

- Помощь медиков потребовалась двум взрослым и детям четырех и десяти лет, - уточнили спасатели.

На помощь выезжали сотрудники «Леноблпожспаса». Они помогли пострадавшим выбраться из покореженной машины и деблокировали аккумулятор, чтобы избежать возможного возгорания.

Ранее «КП-Петербург» писала, что двухлетнего ребенка из Ленобласти госпитализировали на вертолете в Петербург.