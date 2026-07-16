Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июля 2026 14:34

Семья с двумя детьми пострадала в ДТП на трассе под Петербургом

Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет
Регина МАРИНЕЦ
На помощь выезжали сотрудники «Леноблпожспаса».

На помощь выезжали сотрудники «Леноблпожспаса».

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двое взрослых и двое детей попали в больницу после аварии на Санкт-Петербургском южном полукольце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

ДТП произошло на 18-м километре трассы А-120. По предварительной информации, водитель Škoda не справился с управлением, отчего иномарка вылетела в кювет. Вся семья, которая ехала в машине, получила различные травмы.

- Помощь медиков потребовалась двум взрослым и детям четырех и десяти лет, - уточнили спасатели.

На помощь выезжали сотрудники «Леноблпожспаса». Они помогли пострадавшим выбраться из покореженной машины и деблокировали аккумулятор, чтобы избежать возможного возгорания.

Ранее «КП-Петербург» писала, что двухлетнего ребенка из Ленобласти госпитализировали на вертолете в Петербург.