Прокуратура проверяет обстоятельства травмы подростка в Финском заливе

Сейчас подросток в реанимации, состояние тяжелое. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль расследование несчастного случая с 17-летним парнем, которому раздробило череп на летней подработке на пристани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, подросток пострадал 7 июля во время буксировки понтона в акватории Финского залива. У катера, который тащил понтоны, оторвалась металлическая деталь. Она прилетела в голову юноше, который стоял на понтоне.

Травма оказалась крайне тяжелой – открытая черепно-мозговая, с повреждением глаза и костей черепа. Врачи шесть часов оперировали пострадавшего, пытаясь сохранить ему жизнь. Сейчас он в реанимации, состояние тяжелое.

- Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на водном транспорте. Следователи выясняют, как проводили буксировку и почему оторвалась деталь. Также проверяют, соблюдались ли правила охраны труда на судне, - уточняется в сообщении.

Расследование продолжается. В прокуратуре обещают установить всех виновных и дать оценку действиям ответственных лиц. Пока неизвестно, были ли нарушения со стороны капитана или владельцев судна.