Четырем детям стало плохо на станции метро «Пионерская»

Предположительно, подростки перегрелись на солнце. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четырем детям потребовалась помощь медиков на станции метро «Пионерская». Другие пассажиры чувствовали себя в порядке, рассказали очевидцы в соцсетях. Обстоятельства произошедшего уточняются.

- Подростки сами подошли к сотрудникам станции и пожаловались на плохое самочувствие. Работники подземки сразу вызвали скорую, - рассказали в пресс-службе метрополитена.

По предварительной информации телеканала «78», дети возвращались со спортивных сборов. Одни из возможных причин – солнечный удар. Однако очевидцы сообщают о судорогах и признаках отравления, что указывает на более серьезные проблемы.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Медики оказывали несовершеннолетним всю необходимую помощь прямо на станции.

UPD: Пострадавших было пять человек, сообщили в Следкоме Петербурга.

Ранее «КП-Петербург» писала, что подростку раздробило череп оторвавшейся скобой на причале в центре Петербурга.