Следователи выясняют причины недомогания детей на «Пионерской»

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет начал проверку по факту недомогания пятерых детей на станции метро «Пионерская». Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

- Устанавливаются все обстоятельства случившегося. На месте работают следователи, опрашивают персонал и очевидцев, - уточняется в сообщении.

Днем 16 июля на станции метро пятеро детей почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Подростки обратились к работникам подземки, и те вызвали скорую помощь. Другие пассажиры, ехавшие с ними в одном вагоне, чувствовали себя нормально.

По предварительным данным, группа детей возвращалась со спортивных сборов. Причиной недомогания мог стать солнечный удар, однако очевидцы сообщают о судорогах и других признаках, похожих на отравление. Медики оказали детям помощь на месте, следователи продолжают выяснять точные обстоятельства.