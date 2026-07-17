Вратарь ярославского «Локомотива» подписал контракт с «Калгари Рэнглерс» и уехал в Америку

Теперь хоккеист будет играть в Американской лиге. Фото: yarnews.net

Голкипер Семен Конопский из ХК «Локомотив» подписал контракт с клубом «Калгари Рэнглерс». Об этом сообщил yarnews.net. Теперь хоккеист будет играть в Американской лиге. К слову, в прошлом сезоне вратарь успешно выступал в системе ярославского «Локомотива» в Молодежной хоккейной лиге. Он провел 17 матчей, одержав восемь побед, и отразил 93 процента бросков, пропуская в среднем 2,28 шайбы за игру.

- Несмотря на то, что Семен участвовал в тренировках основной команды «Локомотива» и его имя появлялось в ростере на сайте Континентальной хоккейной лиги, он решил отправиться за океан и подписал контракт с фарм-клубом «Калгари Флеймз». Сначала голкипер посетил тренировочный лагерь «Детройт Ред Уингз», - рассказывает агентство.

Стоит отметить, что Конопский не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.

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