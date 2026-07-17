Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 10:22

Школьник пытался ограбить магазин в Петербурге и побил продавщицу

Юноша попытался вынести неоплаченные товары через служебный выход
Маргарита СУРИНА
Сумма ущерба составила более 2,5 тысяч рублей.

Сумма ущерба составила более 2,5 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Школьник пытался ограбить магазин в Петербурге и побил продавщицу. Инцидент произошел 7 июня вечером в одном из магазинов на улице Плановой в поселке Металлострой в Колпинском районе. Юноша попытался вынести неоплаченные товары через служебный выход. Сумма ущерба составила более 2,5 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

- Когда работница магазина попыталась остановить подростка, он ударил ее ногой и сбежал, оставив украденное в магазине, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранительные органы активно выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения для подростка.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что петербуржец на спор украл несколько кило сладостей и получил 250 часов обязательных работ. Воришку удалось установить, и выяснилось, что он ранее уже привлекался к ответственности.