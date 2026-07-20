Пять человек эвакуировали из пожара в Доходном доме Заславского в центре Петербурга

Специалисты потушили пламя за двадцать минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 20 июля в Петербурге произошел пожар в коммерческом помещении пятиэтажного жилого дома на улице Марата. Спасателям сообщили о возгорании в 21:13. Огонь охватил около четырех квадратных метров обстановки на первом этаже здания, длиной 45 метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Прибывшие на место спасатели быстро справились с огнем. Уже через 20 минут, к 21:33, возгорание было полностью ликвидировано. Из опасной зоны вывели пять человек. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара участвовали три единицы техники и 15 сотрудников МЧС. Причины возгорания выясняются.

Напомним, ранее спасатели эвакуировали 12 туристов с Ладоги, которых вынесло во время сплава из-за ветра. Группа из 14 человек отправилась на лодках из Приозерска по реке Тихая.