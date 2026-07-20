13-летняя девочка погибла в ДТП в Ленобласти из-за непристегнутого ремня безопасности

Ребенка спасти не удалось. Фото: https://max.ru/mvd78

13-летняя девочка погибла в ДТП в поселке Мшинская в Лужском районе Ленобласти. Смертельная авария произошла днем 19 июля, когда 46-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и оказался в кювете. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В результате аварии на месте погибла 13-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сиденье без ремня безопасности. Водитель и второй пассажир получили травмы, но остались живы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 12-летняя девочка погибла в ДТП под Петербургом. Машина съехала в кювет, перевернулась и встала на бок. Салоне автомобиля находилась 12-летняя девочка. Ее зажало в машине.