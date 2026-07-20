Хулиган пытался застрелить двух мужчин из-за ссоры на проспекте Народного Ополчения

Полицейские изъяли у задержанного травматический пистолет и поместили в камеру. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Полицейские задержали 46-летнего мужчину, выстрелившего в двух человек из травмата. Инцидент произошел вечером 19 июля на проспекте Народного Ополчения в Кировском районе. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, конфликт между мужчинами вспыхнул неожиданно.

- Оба пострадавших были госпитализированы: один в тяжелом состоянии, другой - в состоянии средней тяжести, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полиция изъяла у задержанного травматический пистолет. В отношении него составлен административный протокол, и он помещен в камеру для задержанных. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что полиция устроила рейд в хостеле под Петербургом и обнаружила 600 иностранцев. Владельцы хостела занимались фиктивной постановкой иностранцев на учет.