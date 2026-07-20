Экомобиль посетит три района Петербурга с 20 по 26 июля. Фото: ecospbcom.ru

Экомобиль для приема опасных отходов посетит три района Петербурга с 20 по 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию. Жители могут сдать опасные отходы в специально отведенные часы и места.

- Так, отходы можно сдать в Выборгском районе с 18:00 до 19:00 по адресу: проспект Энгельса, 22, литера А. В Приморском - с 19:30 до 20:30 по адресу: Сестрорецкая улица, 7. И в Кронштадте с 18:00 до 19:00 на Пролетарской улице, 30, и с 19:30 до 20:30 на улице Станюковича, 5, - рассказали в пресс-службе комитета.

Получить более подробную информацию о расписании, местах сбора и видах принимаемых отходов можно по ссылке.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что более 50 тысяч кубометров воды использовали дорожники, чтобы охладить Петербург. Из-за жаркого и сухого лета специалисты активно используют воду для охлаждения асфальта.