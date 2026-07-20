Мужчину отправили в СИЗО до 17 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина напал и пытался изнасиловать 14-летнюю девочку в парадной дома в Шушарах. Но довести начатое до конца мужчина не смог. Инцидент произошел 18 июля. Мужчина напал на подростка, повалил ее на пол, удерживал руки и пытался снять одежду, а также прикасался к различным частям тела. Девочка активно сопротивлялась, именно это ее и спасло. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- 19 июля подозреваемый был задержан, ему было предъявлено обвинение. Мужчина полностью признал свою вину. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября, - рассказали в пресс-службе городских судов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что хулиган пытался застрелить двух мужчин из-за ссоры на проспекте Народного Ополчения. Инцидент произошел вечером 19 июля на проспекте Народного Ополчения в Кировском районе.