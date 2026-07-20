Сергей Шолохов в последние дни жизни снимал на «Ленфильме» фильм о жене

Шолохов был легендарной фигурой ленинградского телевидения. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Известный петербургский журналист и телеведущий Сергей Шолохов до последних дней работал над фильмом о своей супруге – писательнице Татьяне Москвиной. Об этом сообщили на киностудии «Ленфильм».

- Он был большим другом «Ленфильма», рассказывал о новых и классических фильмах киностудии, поддерживал теплые отношения со многими ленфильмовцами, - написали в пресс-службе студии.

Работа над картиной стала последней в жизни Шолохова. Его не стало в возрасте 67 лет – причиной смерти стала продолжительная болезнь. Супруга журналиста, известная писательница и публицист Татьяна Москвина, ушла из жизни в 2022 году после операции.

Шолохов был легендарной фигурой ленинградского телевидения. Зрители запомнили его по программе «Пятое колесо», где он работал в эпоху перестройки. Один из выпусков с музыкантом Сергеем Курехиным породил знаменитую фразу «Ленин – гриб», которая стала одним из первых российских интернет-мемов. Позже Шолохов вел программу «Тихий дом», посвященную кинематографу и культуре.

Журналист был лауреатом конкурса «Золотое перо-96» в номинации «Журналист года» и академиком киноакадемии «Ника». Его фильм о жене должен был стать еще одной важной работой в его биографии, но он не успел завершить задуманное.