Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июля 2026 14:01

Поиски двоих туристов, пропавших на Ладоге, продолжаются второй день

12 туристов, среди которых пятеро детей, удалось спасти
Регина МАРИНЕЦ
По одной из версий, ветер мог их унести к берегам Карелии.

По одной из версий, ветер мог их унести к берегам Карелии.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели продолжают поиски пары, которая пропала на байдарках в Ладожском озере 19 июля. По одной из версий, ветер мог их унести к берегам Карелии.

- Группа из 14 человек отправилась на маломерных судах по реке Тихой в Приозерске. Из-за резкого усиления ветра лодки вынесло в открытую акваторию Ладоги, - уточнили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

12 туристов, среди которых пятеро детей, удалось спасти. Их доставили в населенные пункты Приозерского района: троих детей доставили в поселок Березово, еще двоих человек, включая ребенка, эвакуировали в Приозерск.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при эксплуатации маломерных судов. Поиски двух человек продолжаются, к ним привлечены спасатели и водолазы.