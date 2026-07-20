Петербурженка попала в колонию за долг по алиментам в 200 тысяч рублей

Нерадивая мать уже имела судимость, что стало отягчающим обстоятельством. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Курортный районный суд приговорил 49-летнюю женщину к реальному сроку за неоднократную неуплату алиментов. Петербурженку отправили в колонию общего режима на 7 месяцев, также ей назначили штраф 20 тысяч рублей.

Ранее суд лишил ее родительских прав из-за маргинального образа жизни, но обязал выплачивать средства на содержание двоих детей. Женщина не перечисляла деньги и не оказывала добровольной помощи, в результате задолженность превысила 200 тысяч рублей. Нерадивая мать уже имела судимость, что стало отягчающим обстоятельством.

- Прокуратура Курортного района поддержала обвинение. Женщину взяли под стражу в зале суда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ранее «КП-Петербург» писала, что горе-отец погасил миллионный долг по алиментам, чтобы улететь в отпуск. Он два года уклонялся от родительских обязанностей, но в его случае обошлось без повестки в суд.