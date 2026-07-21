Новые фонари установят в Березовом саду в Выборгском районе

Завершить работы планируют в июле 2027 года. Фото: https://max.ru/keio_spb

В зеленой зоне между проспектами Энгельса, Ярославским, Костромским, Забайкальской и Олонецкой улицами в Выборгском районе начались работы по установке уличного освещения. Теперь в Березовом саду появятся новые современные фонари. Ранее сад освещался лишь частично, теперь же здесь появится 89 современных светодиодных светильников на 93 опорах и 8 прожекторов для спортивной площадки. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

- На данный момент специалисты занимаются прокладкой кабельных линий - ведутся строительно-монтажные работы, - отметили в пресс-службе Комитета.

Завершение всех работ запланировано на июль 2027 года.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что реставрацию Невского проспекта завершат в следующем году. На главной магистрали города уже отремонтировали проезжую часть, сейчас идут работы на фасадах зданий.