Полиция поймала подростка, устроившего поджог на двух АЗС в Ленобласти

Молодого человека доставили в полицейский участок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неизвестный попытался устроить поджог на двух автозаправках во Всеволожском районе Ленобласти. Полиция незамедлительно приступила к расследованию. Оказалось, поджечь АЗС пытался подросток. По предварительной информации, он действовал по инструкции из мессенджера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Юношу доставили в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств случившегося, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время полиция проводит все необходимые мероприятия, чтобы установить детали произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что подростка подозревают в поджоге АЗС в Буграх. Юный "пироман" сбежал сразу после того, как вспыхнули автозаправки. Пожары удалось быстро потушить, к счастью, никто не пострадал.