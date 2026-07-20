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НовостиПроисшествия20 июля 2026 16:00

Подростка подозревают в поджоге АЗС в Буграх

В результате пожара никто не пострадал
Регина МАРИНЕЦ
Другой подросток кинул зажигательную смесь на АЗС на проспекте Культуры.

Другой подросток кинул зажигательную смесь на АЗС на проспекте Культуры.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Неизвестный поджег автозаправочную станцию в Буграх – полиция уже разыскивает виновника. По предварительной информации, это может быть подросток.

Пожар вспыхнул на Шоссейной улице днем 20 июля. К счастью, никто не пострадал, пишет 78.ru.

Ранее о подобном инциденте сообщал и telegram-канал «Дорожный инспектор». По его данным, в 14:10 по вине подростка вспыхнула АЗС на проспекте Культуры:

- Очередной подросток попытался поджечь, кинув бутылку с зажигательной смесью. Подросток сбежал, сотрудники полиции ведут розыск, - рассказал он.

Подробности обоих пожаров устанавливаются. Вероятно, поджоги были совершены под влиянием неизвестных кураторов.

Ранее «КП-Петербург» писала, что 17 июля подросток поджег АЗС на проспекте Непокоренных. Его задержали по горячим следам и в тот же день возбудили дело о теракте.