Петербуржец арендовал электровелосипед за 100 тысяч рублей и сдал в комиссионку

Дело будут рассматривать в суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржец арендовал электровелосипед на месяц и сдал его в комиссионку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. По словам владельцев, мужчина якобы планировал использовать его для развоза курьерских заказов, но так и не вернул арендованный велосипед, а после и вовсе перестал выходить на связь. Стоимость электровелосипеда – 100 тысяч рублей.

- По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества, вверенного виновному, со значительным ущербом, - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что полиция поймала подростка, устроившего поджог на двух АЗС в Ленобласти. В настоящее время полиция проводит все необходимые мероприятия, чтобы установить детали произошедшего. Расследование продолжается.