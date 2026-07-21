Спасатели отыскали потерявшуюся пенсионерку ночью в лесу Ленобласти

Спасатели нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку. Фото: https://t.me/acclenobl

Спасатели нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку. Женщина ушла и не вернулась. Стремительно темнело, а погода портилась. Вечером 20 июля в поисково-спасательный отряд города Тосно выехали специалисты в лес в районе СНТ «Корвет-Витязь» Гатчинского района, где и потерялась пожилая женщина.

- Требовалась срочная помощь спасателей. Ситуация была непростой, и сотрудники отряда незамедлительно приступили к поискам. Работа велась в условиях ограниченной видимости и сложной местности, - рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Благодаря профессионализму и опыту спасателей, ночью пропавшая женщина была найдена. Сотрудники поисково-спасательного отряда вывели ее из леса и передали родным.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что шестилетняя девочка в фиолетовой кофте загадочно пропала в Петербурге. Девочка вышла погулять во двор и пропала в Красном Селе 20 июля.