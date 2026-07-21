Неизвестные напали и избили 15-летнюю девочку у дома на Котельниковой аллее

Полиция разыскивает неизвестных, напавших на подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неизвестные напали и избили 15-летнюю девочку у подъезда дома на Котельниковой аллее в Приморском районе вечером 20 июля. Девушку доставили в больницу с многочисленными травмами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- На данный момент её состояние оценивается как удовлетворительное, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции проводят расследование, чтобы установить всех участников инцидента и выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что петербуржец арендовал электровелосипед за 100 тысяч рублей и сдал в комиссионку. После чего мужчина скрылся и перестал выходить на связь с владельцами транспорта. К слову, сам мужчина брал электровелосипед якобы для доставки курьерских заказов. Возбуждено уголовное дело.