Почти 500 эустом из Нидерландов не пустили в Петербург из-за табачной белокрылки

Партия цветов оказалась заражена. Фото: 178.fsvps.gov.ru

Партию голландских цветов, прибывшей из Латвии не пустили на территорию России. Груз развернули в Большом морском порту Петербурга. Инспекторы Россельхознадзора провели проверку и выявили опасных вредителей в 480 срезанных эустомах. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Фитосанитарный контроль проводился на складе временного хранения Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в Петербурге. Лабораторные анализы, проведённые специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», показали, что цветы заражены табачной белокрылкой (Bemisia tabaci Genn.), - рассказали в пресс-службе ведомства.

Выпуск всей партии эустом на территорию страны запрещен.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что более 200 автомобилей проверили на Кораблестроителей и проспекте Крузенштерна.