Более 900 случаев кражи электричества выявили в Петербурге с начала 2026 года

Нарушители подключались к электросетям без заключения договора. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Петербурге и Ленобласти зафиксировали 903 случая незаконного потребления электроэнергии. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на компанию «Россети Ленэнерго». Общая сумма штрафов составила почти 170 миллионов рублей.

- Нарушители подключались к электросетям без заключения договора (501 случай) или манипулировали со счетчиками (402 случая). В результате незаконных действий было использовано почти 27 миллионов киловатт-часов, - рассказали в пресс-службе компании.

Компания также напомнила, что незаконно потраченная электроэнергия тарифицируется по повышенному тарифу. Кроме того, нарушителям грозят штрафы: для граждан - до 15 тысяч рублей за первое правонарушение и до 30 тысяч рублей за повторное.

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