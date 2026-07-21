Телеведущего Сергея Шолохова похоронят на Смоленском кладбище

Шолохов скончался на 68-м году жизни после продолжительной болезни. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Похороны журналиста и телеведущего Сергея Шолохова состоятся в Петербурге 26 июля. Об этом сообщил его пасынок Всеволод Москвин.

- Церемония пройдет на Смоленском кладбище, - цитирует Москвина РИА Новости.

Шолохов скончался на 68-м году жизни после продолжительной болезни. До последних дней своей жизни он работал на «Ленфильме» над картиной о своей жене Татьяне Москвиной. Она скончалась в 2022 году, что сильно подорвало здоровье Шолохова.

Журналист стал известен благодаря работе в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо». Один из выпусков с музыкантом Сергеем Курехиным породил легендарную фразу «Ленин – гриб», которая разошлась на цитаты и стала одним из первых интернет-мемов в России. Позже Шолохов вел программу «Тихий дом», посвященную кинематографу и культуре.

Шолохов был лауреатом конкурса «Золотое перо-96» в номинации «Журналист года» и академиком киноакадемии «Ника». Его работы остались в истории отечественной журналистики.