Прощание с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой пройдет в Петербурге

Похороны Андрея Бурлаки пройдут на кладбище «Красная горка». Фото: соцсети

В Петербурге пройдет церемония прощания с музыкальным журналистом, продюсером и историком ленинградской рок-сцены Андреем Бурлакой. Об этом сообщили на его личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Отпевание состоится в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на проспекте Чернышевского, начало богослужения запланировано на 11:00, - сообщили близкие.

Похороны Андрея Бурлаки пройдут на кладбище «Красная горка» за посёлком Колтуши. Церемония погребения начнётся в 15:00.

Андрей Бурлака скончался в возрасте 71 года 19 июля. Он внёс значительный вклад в изучение истории музыкальной сцены, создав «Рок-энциклопедию» в трёх томах. Также он активно участвовал в деятельности Ленинградского Рок-клуба, был издателем музыкальных журналов и сайтов, а в период с 1994 по 1998 год работал в «Театре ДДТ» и был арт-директором рок-фестивалей.