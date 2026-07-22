Мальчик мог мальчик устроил поджог под влиянием неизвестного. Фото: https://t.me/rosgvard78

15-летний петербуржец пытался устроить поджог на автозаправке в Выборге. Как сообщили очевидцы, подросток использовал газовую горелку для поджога колонки и убежал с места пожара. Местный житель подробно описал подозреваемого. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе.

- Наряд Росгвардии задержал подозреваемого во дворе домов на Травяной улице. Подросток оказался жителем Приморского района Петербурга. Его доставили в отделение полиции, где изъяли зажигалку и газовую горелку, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, мальчик устроил поджог под влиянием неизвестного куратора через мессенджер. Возгорание на АЗС быстро потушили пожарные. Размер ущерба уточняется, пострадавших нет.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что полиция поймала подростка, устроившего поджог на двух АЗС в Буграх.