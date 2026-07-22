Предположительно, подросток мог действовать по указанию неизвестного куратора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

14-летний мальчик поджег релейный шкаф на железной дороге в Петербурге. Инцидент произошел шкафов на станции Шувалово-Парголово в Выборгском районе. Для поджога подросток использовал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Ребенок пытался поджечь релейный и батарейный шкафы. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

- Предположительно, подросток мог действовать по указанию неизвестного куратора через мессенджер, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подростку может грозить до 20 лет лишения свободы. Задержанному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, ранее мы рассказывали 15-летний петербуржец пытался устроить поджог на автозаправке в Выборге. Подросток использовал газовую горелку для поджога колонки и убежал с места пожара.