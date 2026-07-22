После завершения проверки система будет выполнять несколько важных функций. Фото: https://t.me/transportniytseh

На причалах Петербурга начали устанавливать турникеты. СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» начало тестирование новой турникетной системы на причалах «Адмиралтейство» и «Петропавловская крепость». На причалах Петербурга начали устанавливать турникеты.. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

После завершения проверки система будет выполнять несколько важных функций: контроль доступа на причал и предотвращение несанкционированного прохода, отслеживание пассажиропотока в режиме реального времени с передачей данных судовладельцу и компании, анализ загрузки водных маршрутов.

- Тестирование системы позволит оптимизировать работу причалов и повысить эффективность управления пассажирскими потоками, - отметили в пресс-службе комитета.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что наземное метро задумали создать в Петербурге.