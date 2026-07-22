Основателя петербургского театра «Особняк» Поднозова планируют кремировать

В конце 2025 года врачи обнаружили у актера рак легких с метастазами в головной мозг. Фото: театр "Особняк"

Актера и основателя театра «Особняк» Дмитрия Поднозова, скончавшегося от онкологии, кремируют. Как сообщил сын погибшего, сейчас родственники решают организационные вопросы.

- Актер скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни, - стало известно накануне. О дате и времени прощания с актером сообщат позже.

Поднозов родился в Ленинграде в 1961 году, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. В 1989 году он стал сооснователем театра «Особняк» и руководил им до последних дней. На сцене этого театра артист сыграл множество ярких ролей.

Широкую известность актеру принесли киноработы. В его фильмографии более 200 проектов, среди которых «Тайны следствия», «Духless 2», «Мажор», «Чернобыль», «Комбинация», «Карамора», «Ледокол». Он снимался в сериалах и полнометражных фильмах, работал с известными режиссерами.