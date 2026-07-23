На Вантовом мосту ограничат движение из-за ремонта в середине августа

Сроки ремонта могут измениться из-за погодных условий. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В середине августа на Большом Обуховском мосту начнется ремонт колейности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». С 15 по 27 августа по очереди будут закрывать по две полосы на внешнем и внутреннем кольцах кольцевой автомобильной дороги (КАД). По оставшимся полосам движение будет ограничено до 50 км/ч.

- Из-за ремонтных работ на мосту изменится схема движения. Водителям следует быть особенно внимательными и учитывать ограничения скорости. Рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом возможных задержек, - рассказали в пресс-службе компании.

Сроки ремонта могут измениться из-за погодных условий.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что реконструкцию водопровода на Заневском проспекте завершили раньше срока. Трубы уложены на глубине около двух метров, что защищает их от негативного воздействия.