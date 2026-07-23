Прощание с актером Дмитрием Поднозовым пройдет 25 июля в театре «Особняк»

Последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием. Фото: театр "Особняк"

Церемония прощания с известным актером Дмитрием Поднозовым запланирована на 25 июля в театре «Особняк». Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление близких артиста.

- Дмитрий Поднозов ушел из жизни в понедельник, 20 июля. На момент смерти ему было 64 года. Актер скончался от болезни, - рассказали в пресс-службе театра «Особняк», где Поднозов был худруком.

Последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием. Осенью 2025 года у него диагностировали рак легких с метастазами в головной мозг. Несмотря на тяжелую болезнь, Поднозов продолжал работать в театре.

Поднозов снимался в фильмах и сериалах: «Среда обитания», «Агентство "Золотая пуля"», «Sказка O Sчастье», «Московский дворик», «Тень за спиной», «Доктор Иванов. Своя земля», «Сумрак», «Княжна милосердия», «Панчер», «Пророк. История Александра Пушкина», «Государь», «Цинга» и других.