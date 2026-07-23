Двоих мужчин с крупной партией наркотиков задержали в Кингисеппском районе

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Крупную партию наркотиков обнаружили в доме в Кингисеппском районе Ленобласти. Полиция и сотрудники УФСБ задержали двух мужчин в момент передачи запрещенки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Старший из задержанных пытался сбыть младшему вещества. В доме старшего мужчины, который находится в СНТ «Фосфорит», полиция обнаружила 853,9 грамма наркотиков, еще несколько разных запрещенных веществ, электронные весы и упаковочные материалы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Обоим задержанным - 42 и 40 лет, они проживают в районном центре. Оба имеют судимости за различные преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчин доставили в участок.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что женщина добивается наказания для соседа, зарезавшего ее мать в Ленобласти.