Петр Фрадков рассказал о Беговом центре ВФЛА в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба ВФЛА.

Комплекс создается в рамках проекта Всероссийской федерации легкой атлетики и будет доступен для жителей с разным уровнем подготовки — от опытных спортсменов до тех, кто только начинает свой беговой путь.

По словам председателя ВФЛА Петра Фрадкова, рост интереса к бегу требует развития доступной инфраструктуры, которая позволит людям заниматься спортом в комфортных условиях.

«Люди правда начинают бегать, но часто не хватает именно такой инфраструктуры, простой, что называется. Не стадиона на 30 тысяч мест, грубо говоря, а раздевалки, душа какого-то, водички где попить, и так далее, и тому подобное. От дождя спрятаться, может быть, где-то в какой-то момент. И мы разработали концепт, такой стандартный проект», — рассказал он.

Проект ВФЛА создается не только как место для индивидуальных тренировок, но и как площадка для развития спортивного сообщества. Здесь планируется проводить мастер-классы, массовые забеги, открытые тренировки и другие мероприятия, которые помогут объединить людей вокруг спорта. Для участников проекта также разрабатываются цифровые сервисы, которые позволят обмениваться информацией, фиксировать спортивные результаты и взаимодействовать с другими спортсменами.

Фото: пресс-служба ВФЛА.

По словам Петра Фрадкова, развитие Беговых центров должно дать долгосрочный эффект для регионов и привлечь как можно больше людей к занятиям спортом.

«Это, во-первых, вовлечет в массовый спорт большое количество людей, это тоже очень важно. Это будет иметь эффект и для поиска талантливых ребят, это и семейное времяпрепровождение. В общем, огромное количество правильных таких эффектов, которые, мне кажется, могут формироваться вокруг легкой атлетики», — отметил председатель ВФЛА.

Проект строительства Бегового центра ВФЛА в Санкт-Петербурге реализуется при поддержке АНО «Евразия».