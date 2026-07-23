Автобус жестко сбил самокатчика у станции метро «Рыбацкое»

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самокатчик попал под колеса автобуса у станции метро «Рыбацкое». ДТП произошло в Невском районе Петербурга утром 23 июля возле дома на улице Дмитрия Устинова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По предварительным данным, водитель автобуса сбил самокатчика, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

- Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что водитель Exeed насмерть переехал мужчину на КАД в Петербурге. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел около 20:40. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.