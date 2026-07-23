Почти 1,5 тысячи жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от клещей за неделю

Среди пострадавших от укуса клещей оказалось 19 процентов детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За период с 16 по 22 июля в медицинские учреждения Петербурга и Ленобласти после укусов клещей обратились 1 451 человек. Среди пострадавших 19 процентов составили дети. Жители Северной столицы также пострадали от клещей - их укусы составили 10 процентов от общего числа обратившихся. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Активность насекомых была особенно высокой в Курортном районе (29,7 процента), Выборгском районе (20 процентов) и в Московском районе (19,8 процента), - рассказали в пресс-службе ведомства.

За неделю более 91 тысячи жителей Петербурга и более 65 тысяч жителей Ленинградской области сделали прививки от клещевого энцефалита.

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