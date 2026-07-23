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НовостиОбщество23 июля 2026 11:21

Почти 1,5 тысячи жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от клещей за неделю

За неделю более 91 тысячи жителей Петербурга привились от клещевого энцефалита
Маргарита СУРИНА
Среди пострадавших от укуса клещей оказалось 19 процентов детей.

Среди пострадавших от укуса клещей оказалось 19 процентов детей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За период с 16 по 22 июля в медицинские учреждения Петербурга и Ленобласти после укусов клещей обратились 1 451 человек. Среди пострадавших 19 процентов составили дети. Жители Северной столицы также пострадали от клещей - их укусы составили 10 процентов от общего числа обратившихся. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Активность насекомых была особенно высокой в Курортном районе (29,7 процента), Выборгском районе (20 процентов) и в Московском районе (19,8 процента), - рассказали в пресс-службе ведомства.

За неделю более 91 тысячи жителей Петербурга и более 65 тысяч жителей Ленинградской области сделали прививки от клещевого энцефалита.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что более тысячи возрастных деревьев утратили в заповеднике Павловска из-за урагана.