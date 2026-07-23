Петербурженку оштрафовали за оскорбления мигрантов и полиции в соцсетях

Женщина на заседание не явилась. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петродворцовый районный суд оштрафовал женщину за комментарии в мессенджере. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.

В своем публичном канале она разместила сообщения с высказываниями, которые содержали признаки возбуждения ненависти и вражды по признакам происхождения. Оскорбления касались уроженцев Центральной Азии и сотрудников полиции.

- Суд назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Женщина на заседание не явилась. Решение вступило в силу, - поясняется в сообщении.

Ранее «КП-Петербург» писала, что Петроградский районный суд отправил в СИЗО мужчину за ложь о российской армии. Сам мужчина возражал и просил суд отправить его под домашний арест, указывая, что публикации были опубликованы в 2023 году.