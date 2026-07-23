Два катера столкнулись друг с другом на канале Грибоедова

Причины столкновения выясняются. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Столкновение двух маломерных судов произошло вечером 23 июля в акватории канала Грибоедова. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

- По предварительным данным, суда получили повреждения лакокрасочного покрытия. Разлива топлива не произошло, пострадавших нет, - сообщили в транспортной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте около 19 часов. На месте работают сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проводится проверка, в ближайшее время будет принято процессуальное решение. Судоходство по каналу не прерывалось. Причины столкновения выясняются.

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