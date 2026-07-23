Пьяную девушку, устроившую поножовщину в метро Петербурга, отправили в СИЗО

Все началась с того, что пьяная девушка стала неадекватно вести себя в вагоне метро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Женщину, которая ударила ножом сотрудницу Росгвардии в метро Петербурга, отправили в СИЗО до 21 сентября. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, поножовщина произошла на станции «Площадь Александра Невского» 20 июля. Все началась с того, что пьяная девушка стала неадекватно вести себя в вагоне метро – она кричала, размахивала руками, а потом и вовсе упала и стала кататься по полу.

Странную пассажирку попыталась усмирить сотрудница Росгвардии, возвращавшаяся после работы. Правоохранительница попыталась вывести нарушительницу из вагона на ближайшей станции, чтобы передать полицейским. Однако та, в свою очередь, оказала сопротивление. Пьяная достала нож и дважды ударила обидчицу по руке.

- Пострадавшая получила телесные повреждения, испытала физическую боль и нравственные страдания, - уточняется в сообщении.

Подозреваемую задержали 22 июля. В тот же день ей предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия.