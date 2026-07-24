59 украинских беспилотников сбили над Ленобласти утром 24 июля

В Ленобласти удалось сбить более полусотни дронов. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

59 украинских беспилотников сбили над Ленобластью за ночь 24 июля. Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Беспилотную опасность на территории области объявили в 01:42. Аэропорт «Пулково» оперативно закрыли и ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. О том, что ПВО сбивает дроны, стало известно в 03:14.

- Над территорией Ленинградской области сбито 11 БПЛА. Боевая работа продолжается, - рассказал Дрозденко.

О следующих сбитых беспилотниках сообщили уже в 04:25. Тогда в небе над областью ПВО удалось сбить 33 украинских БПЛА. К пяти утра их количество увеличилось до 50. Лишь к 06:14 в Ленобласти отменили угрозу атаки дронов.

- Сбито 59 БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу, - отметил губернатор. Однако без последствий не обошлось. В регионе пострадали склады известного маркетплейса и трое человек. Их экстренно госпитализировали. Их состояние оценили как среднее.