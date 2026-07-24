Мужчину доставили в полицейский отдел. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Безработный мужчина вскрыл лопатой пять платежных терминалов в Кронштадте. Инцидент произошел 23 июля на автомойке самообслуживания. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Оператор автомойки сообщил о краже. По его словам, на Кронштадтском шоссе, дом 21, из терминалов пропали деньги, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что местный житель использовал лопату для взлома пяти аппаратов. Мужчина похитил 15 тысяч рублей. Задержанным оказался безработным. В настоящее время он находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Ленобласть 24 июля. В результате атаки дронов пострадали мирные жители.