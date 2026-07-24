СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Ленобласть 24 июля

СКР начал расследование по делу о теракте. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело о теракте возбудили после атаки украинских беспилотников на Ленобласть 24 июля. Дроны атаковали гражданские объекты в Ленобласти, также пострадал логистический центр Wildberries в Новосаратовке во Всеволожском районе. ГУ СКР начало расследование.

- В результате нападения пострадали мирные жители, и число пострадавших уточняется. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Для установления всех обстоятельств следователи проведут судебные экспертизы на основании фрагментов беспилотников и других вещественных доказательств. СКР даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших это преступление против мирного населения.

Напомним, беспилотную атаку на территории Ленобласти и Петербурга объявили ночью 24 юля. В результате атаки пришлись по логическим центрам.