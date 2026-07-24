Новый дизайн карт «Подорожник» посвятят 330-летию Военно-Морского Флота России

Петербург порадует своих жителей и гостей новым дизайном транспортных карт. Фото: https://max.ru/metrospbofficial

В преддверии знаменательной даты - 330-летия Военно-Морского Флота России - Петербург порадует своих жителей и гостей новым дизайном транспортных карт «Подорожник». Запуск обновленной серии наметили на 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Северной столицы.

- С этого дня на всех станциях метро новые карты «Подорожник» будут доступны для приобретения. Их дизайн разработан с учетом важности и значимости праздника. Количество выпущенных карт ограничено, - уточнили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что новый дизайн карт «Подорожник» посвятят 320-летию Адмиралтейства. Лимитированный тираж поступил в продажу 10 мая. Выпуск открывал целую серию тематических карт, приуроченных к важным датам в истории судоходства Северо-Запада. До конца июля планировалось выпустить еще четыре лимитированных тиража.