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НовостиОбщество24 июля 2026 11:51

Заброшенную гостиницу снесут в Ярославской области спустя несколько лет простоя

Заброшенное здание гостиницы на улице Окружной в Ростове Великом планируют снести
Маргарита СУРИНА
Здание демонтируют к ноябрю 2026 года. Фото: yarnews.net

Здание демонтируют к ноябрю 2026 года. Фото: yarnews.net

Заброшенное здание гостиницы «Ростов Великий» на улице Окружной в Ростове Великом, расположенное рядом с Ростовским Кремлем, в скором времени могут снести. Долгое время местные жители добивались сноса этого объекта, опасаясь его потенциальной опасности. Об этом сообщил yarnews.net.

- Власти объявили о завершении обследования состояния гостиницы после подготовки в сентябре 2025 года. Теперь, в ответ на очередную жалобу горожан, администрация сообщила, что снос здания запланирован, - рассказало агентство.

По данным администрации Ростовского муниципального округа, гостиница находится в частной собственности. Собственник заверил, что работы по демонтажу аварийного здания будут завершены до конца ноября 2026 года.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мужчина из мести поджег дом матери полицейского в Ростовском округе за ложную жалобу.