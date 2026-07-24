Благоустройство сквера Маринеско завершили в Петербурге

В Кировском районе Петербурга завершилось благоустройство сквера, носящего имя прославленного подводника Александра Маринеско - Героя Советского Союза. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин. В рамках работ были установлены декоративные ограждения, обновлены пешеходные дорожки и газоны, высажены кустарники, а также смонтированы современные фонари.
Вице-губернатор Евгений Разумишкин оценил результаты работ.
- Несмотря на небольшой размер объекта, он имеет огромное значение для памяти о человеке, внесшем значительный вклад в историю флота и страны, - отметил Разумишкин.
Благоустройство территории проводилось в рамках программы «Комфортная городская среда» национального проекта. Ожидается, что сквер станет комфортным местом для прогулок и отдыха жителей района.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что капремонт исторического здания «Дом Забелиной» завершили в Петербурге.