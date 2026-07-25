Тело извлекли из воды и передали полиции. Фото: https://t.me/acclenobl

Тело мужчины достали из Невы под Шлиссельбургом неподалеку от деревни Кузьминка. Инцидент произошел 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга, получив информацию о происшествии, немедленно отправился на место, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели извлекли погибшего из воды и передали его сотрудникам полиции.

Служба спасения Ленинградской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах и призывает граждан быть осторожными.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что тело мужчины достали из озера Лазурное в Ленобласти. Прибывшие на место специалисты извлекли тело мужчины из воды и доставили его на берег. Далее тело было передано сотрудникам полиции для проведения дальнейшего расследования и установления всех обстоятельств произошедшего.