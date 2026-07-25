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НовостиОбщество25 июля 2026 16:34

Мужчину спасли из-под мебельного завала в квартире на проспекте Большевиков

Хозяин квартиры угодил в ловушку по собственной глупости
Маргарита СУРИНА
Мужчину вытащили из под завала. Фото: vk.ru/dpkextremum

Мужчину вытащили из под завала. Фото: vk.ru/dpkextremum

Мужчину спасли из-под мебельного завала в квартире на проспекте Большевиков. В ночь на 25 июля в ПСО «Экстремум» поступил сигнал о помощи. Спасатели тут же выехали на место, однако, по прибытию оказалось, что мужчина был в западне из-за беспорядка. Причиной стал сам житель квартиры.

- Оказалось, что «Плюшкин» предположительно в элегантном состоянии очень неудобно лежит внутри сильно захламленной квартиры, - рассказали в пресс-службе добровольной пожарной команды ПСО «Экстремум».

Спасатели провели работы по разборке завалов и освободили мужчину. Затем его уложили на диван, который также пришлось предварительно очистить.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что женщина уснула за рулем Kia на КАД и влетела в двух рабочих. Трагедия случилась на 64-м километре КАД в Пушкинском районе ночью 25 июля. Машина въехала в зону проведения дорожных работ.