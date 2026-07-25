В Петербурге пройдет концерт «Морская доблесть» в честь Дня ВМФ

На мероприятии выступят известные артисты и лучшие военно-морские ансамбли из разных регионов страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге состоится концерт «Морская доблесть», приуроченный ко Дню Военно-Морского Флота. На мероприятии выступят известные артисты и лучшие военно-морские ансамбли из разных регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Одним из ключевых участников концерта станет Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что город гордится своей героической морской историей и доблестью военных моряков.

- Имена таких великих флотоводцев, как Ушаков, Нахимов, Крузенштерн и многих других, неразрывно связаны с нашим городом. Мы всегда будем помнить подвиг моряков, защищавших наш город во время Великой Отечественной войны, - отметил он.

Напомним, ранее мы рассказывали о том. что три моста зажгутся цветами российского флага в День ВМФ 26 июля.